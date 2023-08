Mentroman allontanato da un bar di Porto Cervo

Continua il tour sardo di Metroman, oggi ha portato i “Ricchi e poveri ” a Porto Cervo, ma l’hanno cacciato da un bar. Il romano cantante di strada più noto del web diventato famoso con le sue esibizioni sulla Metro e sui mezzi pubblici della Capitale. In queste settimane sta esportando il suo modello sulle spiagge della Sardegna, facendo tappa nelle zone principali.

Oggi, con la sua cassa sulle spalle, ha fatto cantare “Sarà perché ti amo” ai bagnanti presenti sulla spiaggia di Capriccioli. Lì è stato un successo, ma quando ha provato ad avvicinarsi in un locale di Porto Cervo la sua musica sparata nell’aria smeraldina non è stata gradita. In uno dei video si vede Metroman che si avvicina a un bar, qualcuno scatta foto mentre altri restano freddi. Chi reagisce, invece, è un uomo in abito del locale che con fare deciso lo invita a cambiare zona.

Metroman se ne accorge subito, indietreggia e poi continua la sua passeggiata nel regno dei vip. Sparando a tutto volume i successi dei Ricchi e poveri. Dopo tante fermate tra il caos della vita romana, oggi Metroman è riuscito a portare la sua musica a Porto Cervo.

