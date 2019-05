Il programma di Garibaldi in piazza.

È tutto pronto per l’evento “Garibaldi in Piazza”, tre giorni di spettacoli per celebrare l’Eroe dei due mondi. Al villaggio dei due mondi, che sarà allestito in piazza Umberto I e che farà da cornice all’intera manifestazione, si aggiungeranno appuntamenti ed eventi di ogni genere, dalla sfilata di moda organizzata in collaborazione con i maggiori atelier isolani, al VI Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia e la regata d’altura Roma-Caprera chiamata “1000 Vele per Garibaldi”, fino alla “Mostra Filatelica: vita di Giuseppe Garibaldi nei francobolli di tutto il mondo” e allo spettacolo in piazza con l’esibizione dei comici targati Colorado Gianluca Impastato e Nando Timoteo.

Inoltre, sabato 2 giugno, nel giorno del 73esimo Anniversario della Fondazione della Repubblica, nonché il 137esimo Anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, oltre agli omaggi delle Istituzioni ci sarà per la sera il grande concerto dei Tazenda, organizzato insieme alla “Fondazione Andrea Parodi”.

Per puntare ad una promozione efficace, e quindi all’aumento della presenza turistica, tutti gli eventi saranno promossi su tutto il territorio attraverso i canali social. “Vogliamo fare leva sul fatto che l’isola di La Maddalena è collegata 24 ore su 24 con il servizio dei traghetti – spiega Luca Albano, incaricato della promozione dell’evento – cosa che non tutti i cittadini sardi sanno. Quindi per questi giorni ci sarà un’agevolazione sul costo del biglietto pari a 6 euro, compreso di andata, ritorno e tassa di sbarco, offrendo così la possibilità di visitare l’isola a costi ridotti rispetto al solito”.

