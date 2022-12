L’appello per salvare un gatto a La Maddalena.

Un appello al Comune di La Maddalena per pagare le cure ad una povera gattina che, con grande probabilità, è stata azzannata da un cane. Il micio vaga per le vie del centro sanguinante e sono in molti a sperare in un intervento dell’amministrazione.

“Abitiamo in un’isola dove purtroppo nessuno ti aiuta – afferma un abitante -. Chi dovrebbe farlo fa finta di niente e non si preoccupa di anime libere come questa. Un anima è un anima e non fa differenza che sia pelosa o no. I miei genitori mi hanno insegnato a non girare la testa a chi ha bisogno”.

Infine l’appello. “Spero che sia il Comune e che le altre istituzioni si rendevano consapevoli della terribile realtà in cui siamo circondati. Ora la gattina è sotto cura grazie ai pochi fondi stanziati da noi e non di certo da chi dovrebbe fornirli. Perché se trovo un gatto randagio nel nostro comune devo accollarmene le spese?“.

