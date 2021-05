L’emozione della giovane e del sindaco di La Maddalena.

Oggi è un giorno importante per Diarra Fayé, la giovane originaria del Senegal ma cresciuta a La Maddalena che diventa cittadina Italiana.

“Mi è capitato di giurare orgogliosamente più volte sulla Costituzione Italiana sia come militare che, ultima in ordine di tempo, come sindaco – commenta il primo cittadino di La Maddalena – . E’ stato sempre emozionante. Questo momento solenne mi commuove anche quando sono gli altri a dover giurare sulla Carta più bella del mondo”.

“Ho chiesto a Diarra di leggere l’articolo 3 e l’articolo 12 prima di firmarle il documento. Auguri nuova cittadina italiana! Da oggi la Costituzione è anche tua ed il tricolore la tua bandiera”, ha concluso il sindaco Lai.

