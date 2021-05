Il programma delle gare a Tempio.

Sono aperte le iscrizioni alla terza tappa del Campionato Regionale Motocross e Minicross, organizzato dal Moto Club Città di Tempio, in calendario al Sergio Bruschi di Tempio Pausania il prossimo 9 maggio.

I piloti saranno impegnati fin dalle ore 07 e 30 con le operazioni preliminari, dalle 8 e 30 con le qualifiche e dalle ore 10 e 30 con la gara. Il tracciato, dotato del cancelletto di partenza con omologa di 3° livello federale, è lungo 1.770 meri, da percorrere in senso antiorario, recentemente è stato oggetto di una serie di interventi e migliorie che ne permetteranno l’utilizzo in gare di alto livello.

I Piloti del Club Tempiese

Per la 3° tappa del Campionato regionale il Club Città di Tempio è pronto a schierare i piloti più spettacolari della disciplina. Per il minicross: Antonio Fiori, già campione regionale 2020, brillantemente impegnato nel Campionato Mini e Enduro 2021 con ottimi risultati. Si festeggerà il rientro di Luca Brandano nella classe 85. Nella 125 Alessandro Gala, recentemente protagonista della prima prova del Campionato Italiano nella 125 junior. Nella MX1 sarà impegnato Gian Mario Asole, pilota di punta del sodalizio tempiese.

C’è grande attesa per la formalizzazione delle iscrizioni delle new entry: Matteo Ruiu nella classe 85, Massimiliano Corda, Mario Frau e Marco Frau, Federico Frilli, Massimo Ceccarelli, Efisio Deiana, Massimo Denardi, Enrico Farina, Federico Liggeri, Andrea Mastino, Marco Mura,Gabriele Piredda,Nicola Pudda , Massimo Ricco, Antonio Sanbiagio,Piermario Scintu,, gerolamo Sanbiagio e Belinda Marras, unica donna in campo.

Le iscrizioni.

Fino alle ore 24 del 7 maggio sul portale Sigma- Federmoto, i piloti licenziati FMI possono procedere con l’iscrizione alla gara. I piloti licenziati che preferiranno l’amatoriale, potranno partecipare al Trofeo Sardegna Lites suddiviso in due manche.

Lo staff in campo.

Tante le professionalità in campo per garantire la manifestazione. Direttore di gara sarà Fabio Fiori, segretaria di gara Silvana Cossu coadiuvata da Michele Pulli del Moto Club Lazzaretto di Alghero. I tempi della gara saranno gestiti dai cronometristi della FICR di Nuoro e Cagliari. Le premiazioni sono previste per le ore 18.

Tutto il direttivo, guidato dal Presidente Carlo Fadda, è ora impegnato nelle fasi preparatorie della gara per garantirne lo svolgimento in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto dei decreti anti-covid19. Il permanere della zona arancione non permetterà la presenza di pubblico in pista. Per fornire un costante servizio d’informazione, sono previsti aggiornamenti sulla pagina social del club @motoclub cittàditempio e la pubblicazione delle classifiche e di tutto ciò che accade in pista in tempo reale. Una serie di approfondimenti su Radio Internazionale Costa Smeralda, precederanno la gara.

I 60 anni del club: una seconda giovinezza.

In occasione dei 60anni del club, è stato stilato il calendario #60annisecondagiovinezza, che oltre alla gara di campionato fissata per il 9 maggio, prevede per il 10 Ottobre la Motocavalcata Regionale FMI “ Limbara Country”, con partenza dal Crossodromo Sergio Bruschi, escursione sul Monte Limbara e arrivo in Piazza XXV Aprile a Tempio Pausania. Il 4 e 5 dicembre sarà il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, a ospitare la cerimonia per i #60annisecondagiovinezza del club. L’evento nazionale organizzato con il supporto della FMI, prevede la presenza dei Talenti Azzurri che, con la propria testimonianza, sapranno incoraggiare gli atleti alle prese con una fra le stagioni più difficili della storia dello sport. Preparativi in corso anche per il Meeting sportivo e turistico che in quell’occasione coinvolgerà il centro storico della città gallurese.

