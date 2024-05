Il sindaco Fabio Lai mette mano alla sua Giunta a La Maddalena

“Non c’è crisi, ma un accordo di metà mandato”: il sindaco di La Maddalena Fabio Lai annuncia due cambi nella sua Giunta. Valerio Pisano al posto di Andrea Columbano e Adriano Greco sostituisce Claudio Tollis. Pisano aveva già la delega al Waterfront, ora diventa assessore e si occuperà anche di Portualità e Opere strategiche. Greco aveva già le Politiche sociali, ora da assessore si occuperà anche di Igiene urbana, Servizi cimiteriali e Innovazione tecnologica.

“Dopo la fine del consiglio Comunale del 30 aprile ho comunicato agli interessati che dopo il primo maggio avrei proceduto al rimpasto in Giunta – spiega il sindaco Fabio Lai -. Ringrazio gli assessori uscenti per il lavoro effettuato durante questo primo arco del mandato elettorale. Auguro, invece, buon lavoro ai nuovi nominati che proseguiranno gli impegni presi con i cittadini. Il nostro mandato è stato particolarmente difficile segnato, nella fase iniziale, dalla pandemia, ma abbiamo raggiunto ugualmente importanti obiettivi e questo lo dobbiamo al lavoro costante di tutta la squadra”.

L’assessore Valerio Pisano

“Ringrazio il sindaco per la fiducia – commenta il neo assessore Valerio Pisano -. Fin dal primo giorno mi ha conferito una importante delega, quella del Waterfront, che abbiamo sempre definito il progetto dei progetti. Questi primi anni da consigliere sono stati molto utili per capire determinati meccanismi consapevolissimo che c’è sempre da imparare. Accetto questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo del primo giorno di mandato”.

La nomina di Andriano Greco

“Alle elezioni sono stato il secondo più votato – ricorda Adriano Greco -. Ho iniziato il mio percorso con l’importante delega ai Servizi sociali concordando con il sindaco, che ringrazio per la fiducia, un percorso che sarebbe culminato con il mio ingresso in Giunta verso metà mandato. In questi anni mi sono occupato dei servizi destinati alle fasce più deboli e continuerò a farlo mantenendo la delega al sociale, in più dovrò cimentarmi in questa nuova sfida dell’Igiene urbana e dei Servizi cimiteriali che accetto con entusiasmo e voglia di imparare”.

