Cino, musica, laboratori ed eventi a Santa Teresa tra il 25 aprile e il Primo maggio

È stata una settimana di festa ed eventi a Santa Teresa Gallura, grande successo per gli appuntamenti dal 25 aprile al Primo maggio. Un lungo ponte in cui Comune e Pro loco hanno organizzato un fitto calendario di eventi che ha raccolto il consenso del pubblico di ogni età. Si è partiti con un concerto in piazza Vittorio Emanuele I, per la Festa della Liberazione sul palco c’erano i Quinta essenza. Sabato e domenica, poi, c’è stato l’evento clou: il P.i.g.

Per due giorni una grande folla ha invaso le strade della zona di Santa Lucia per il P.i.g. (Primomaggio in Gallura). Grande successo per la manifestazione che ha visto la partecipazione di espositori da tutta la Sardegna e dalla Corsica. Tra gli appuntamenti più apprezzati ci sono stati lo spettacolo delle mongolfiere e i laboratori tematici per i bambini. I piccoli si sono cimentati nella preparazione del cioccolato e della pasta fresca. Il finale è arrivato con un altro concerto il Primo maggio: in piazza Vittorio Emanuele I hanno suonato gli Evergreeen rock hits. Un bilancio estremamente positivo per questa settimana di eventi che lancia la volata alla stagione turistica a Santa Teresa Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui