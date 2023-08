Tecnici di Abbanoa al lavoro per un guasto idrico, disagi a La Maddalena

I tecnici di Abbanoa stanno rimediando a un guasto in via Cellini a La Maddalena.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro a La Maddalena per riparare un’improvvisa rottura individuata nella condotta di adduzione in via Cellini. Fino al completamento dei lavori, previsti in giornata, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle utenze servite: Villaggio Piras, Camping La Maddalena, Scuola nautica, Pontile Cuneo ed Ecocentro.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

