Stop alcolici e plastica, l’ordinanza del sindaco Nizzi per il Red Valley

Le ordinanze del Comune per lo svolgimento del Red Valley.

Con l’avvio del grande evento di Olbia, il Red Valley, scattano le ordinanze per gli spettatori. Anche quest’anno per garantire la sicurezza dei partecipanti e preservare l’ambiente durante il festival, il sindaco Settimo Nizzi ha adottato misure restrittive sull’uso di alcolici e sulla gestione dei rifiuti.

Il Red Valley, atteso con grande trepidazione, si svolgerà nella nostra città dal 12 al 15 agosto 2023. Durante le ore comprese tra le 18 e le 5 sarà vietata la detenzione e il consumo, nonché la somministrazione e la vendita, di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma stabile sia ambulante, all’esterno dell’area in cui si tengono i concerti. Tale restrizione si applica nel raggio di 500 metri. Inoltre, su tutto il territorio comunale sarà vietata la detenzione e la vendita, inclusi i distributori automatici, di bevande contenute in recipienti non compostabili o di plastica, incentivando l’utilizzo di contenitori in carta o materiali biodegradabili.

Il sindaco Settimo Nizzi esprime grande entusiasmo per l’arrivo del festival, che ha già riscosso un enorme successo nella sua edizione precedente, e sottolinea che il Red Valley sarà arricchito da novità e da una line up straordinaria. L’organizzazione del festival sta procedendo a pieno ritmo e tutti sono desiderosi di accogliere questo importante evento nel miglior modo possibile.

Il sindaco evidenzia inoltre come i grandi eventi stiano diventando sempre più parte integrante del calendario cittadino e ribadisce l’impegno dell’amministrazione comunale nel continuare ad arricchirlo nel corso degli anni. Tuttavia, il sindaco sottolinea che la sicurezza deve essere sempre la priorità assoluta e che per questo motivo è stata emessa un’ordinanza che disciplina il consumo di alcolici e i comportamenti all’interno del territorio comunale.

In tal modo si vuole garantire che il Red Valley si svolga in un ambiente sicuro e che i partecipanti possano godere appieno di tutte le attrazioni offerte dal festival. Il sindaco conclude esprimendo la sua gratitudine a tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione dell’evento e invita tutti i cittadini a partecipare numerosi al Red Valley, un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti della musica e dell’intrattenimento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui