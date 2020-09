La Maddalena in lutto per la scomparsa dell’assessore Maria Pia Zonca

Il dolore di La Maddalena.

E’ grande il dolore a La Maddalena per la scomparsa, a 53 anni, di María Pia Zonca, l’assessore ai Servizi sociali molto stimata e ben voluta da tutta la comunità per il suo grande impegno con cui portava avanti le sue battaglie.

Un impegno verso i più bisognosi dimostrato fino all’ultimo anche in occasione dell’emergenza coronavirus, che ha messo in difficoltà molte famiglie di La Maddalena. Maria Pia sie era sposata con la compagna Gabriella e Maria in un rito civile presieduto dall’amico e sindaco Luca Montella.

(Visited 361 times, 361 visits today)