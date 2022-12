A La Maddalena 200 persone senza medico di famiglia.

Entro il 31 dicembre tutti i pazienti curati dal compianto medico di famiglia Vincenzo Leotta, devono effettuare la scelta del medico di base presso il poliambulatorio di Padule. Sono, infatti, circa duecento le persone che non si sono ancora recate negli uffici amministrativi per esprimere la scelta di uno dei medici in servizio nel distretto di La Maddalena.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì, esclusi i festivi, dalle 9.00 alle 12.00. Per informazioni è possibile contattare gli operatori al numero 0789 791235. Per effettuare la scelta del medico, gli utenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e tessera sanitaria.