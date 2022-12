La manifestazione “Fit Christmas a San Teodoro.

E’ in programma per domani lungo le vie di San Teodoroa manifestezione sportiva itinerante “Fit Christmas”, patrocinata dal comune di San Teodoro che oggi animerà il paese, da La Cinta fino al Parco Citai di via Sardegna.

Il programma

Ore 10:30 presso “La Fontanella” La Cinta, partenza della “Traversata di Natale in sup“

Ore 11:00, sempre a “La Fontanella”, conclusione della traversata, accoglienza dei partecipanti e partenza della “Camminata di Natale“, fino al Parco Citai di via Sardegna, in collaborazione con Atletica San Teodoro e Speedy Sport.

Ore 12.00 Arrivo al Parco Citai, accoglienza di Babbo Natale e inizio gare e percorsi ideati da Atletica San Teodoro.

A completare il programma, attività di tiro con l’arco, con la partecipazione di Speedy Sport; Christmas baby bance in compagnia degli elfi e le mascotte IES Eventi, ed infine un panino con salsiccia per tutti presso “Il Viale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui