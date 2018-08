Il presidente è a La Maddalena in vacanza.

Primo fine settimana di relax per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vacanza a La Maddalena dallo scorso 10 agosto. Dopo un tranquillo arrivo presso la sua residenza dell’Ammiragliato, dove una piccola folla in festa lo ha accolto tra foto e applausi, il Capo dello Stato si è prima di tutto dedicato al mare.

Per l’occasione è stata chiusa una piccola parte di Porto Palma a Caprera, sede del celebre centro velico, per consentire un bagno in completa tranquillità. Il Presidente è stato poi a cena in un noto ristorante dell’isola dove non ha negato qualche selfie ai presenti.

Infine, domenica, visita al Compendio Garibaldino. Qui una guida d’eccezione, il pronipote dell’Eroe dei Due Mondi, lo ha accompagnato tra aneddoti e cimeli attraverso i tanti luoghi della casa – museo. Al termine del visita un doveroso omaggio alla tomba tomba di Garibaldi.

