La scuola calcio Bruno Selleri.

La scuola calcio Olbiese è presieduta da Emanuela Selleri. E’ stato rifatto il direttivo con i nuovi dirigenti consiglieri. Presidente Emanuela Selleri, Vice Presidente Aldo Cabitza, Cassiere Mimmo Campa, Segretario Valentina Tramellino che sostituisce Gianmario Satta; oltre ai vecchi dirigenti, sono stati inseriti i nuovi dirigenti/consiglieri Roberto Vitello, Gianni Cabiddu e Gesuino Manca.

Anche lo staff tecnico vede conferme e nuovi movimenti. Il responsabile tecnico sarà sempre Claudio Aloia, Allievi Regionali Roberto Vitello e Daniele Viti, Giovanissimi Regionali Roberto Bellavia, Esordienti Aldo Cabitza e Claudio Aloia, Pulcini Claudio Aloia, Piccoli Amici Roberto Casula, Primi Calci Gabriele Farina e Alfredo Fancello.

Grande soddisfazione per il ritorno nella categoria regionale per i giovanissimi, dopo aver vinto meritatamente il passato campionato provinciale. Gli allievi ed i giovanissimi inizieranno la preparazione dopo il 20 agosto, mentre l’attività ufficiale inizierà ai primi di settembre con tutte le altre squadre, regolarizzazioni e iscrizioni che avverranno direttamente presso la segreteria della Scuola Calcio. Tutte le attività si svolgeranno presso il Centro Sportivo Caocci, dove in piena collaborazione con la Polisportiva Porto Rotondo è stata data vita al Centro di Formazione Giovanile.

(Visited 197 times, 24 visits today)