Il 26 settembre prossimo la famosa Nave Scuola Palinuro della Marina Militare farà ritorno a La Maddalena, dove rimarrà ormeggiata nel suo porto fino al 30 settembre.

Un’occasione da non perdere, questa, per tutti gli appassionati dell’arte velica e delle tradizioni marinaresche, che avranno così la possibilità di salire a bordo dell’unità navale per poter fare una visita al suo interno. Nell’occasione, per ragioni di sicurezza e per rendere più agibile e fruibile la banchina preposta all’ormeggio dell’imbarcazione a vela, la Capitaneria di Porto di La Maddalena rende noto, in primis, che dal 26 al 30 settembre, l’unità navale sosterà presso il lato di levante (Primo Longobardo) della “Banchina Poste” del Porto di La Maddalena.

Inoltre, a partire dalle ore 14 del 25 settembre e fino alle ore 6 del primo di ottobre, all’interno dell’area compresa fra le banchine commerciali Maggior Leggero e Primo Longobardo (la cosiddetta Banchina Poste), è interdetto il transito e la sosta di qualsiasi veicolo.

Gli appassionati e i curiosi potranno assaporare le sfumatura di una vita marinaresca e le sensazioni che si provano su di un’imbarcazione del calibro del Palinuro, salendovi a bordo per la visita il 26 settembre dalle 16 alle 19 e il 27, 28 e 29 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

