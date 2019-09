Il premio per il cane dell’allevamento SardiniaWeim.

All’esposizione canina nazionale che si è tenuta, nei giorni scorsi, nel parco di Cirras, in provincia di Oristano, è stato incoronato come il più bello. Ed è impossibile non essere d’accordo guardandolo.

Uno stupendo cane di razza weimaraner a pelo corto. Si chiama Grijs ed è dell’allevamento SardiniaWeim di Arzachena, primo e unico riconosciuto per questo tipo di razza in Sardegna.

Ha sbaragliato la concorrenza, come si suol dire, fatta di tantissime razze e di tutte le età. Ma alla fine è stato lui il Best In Show della mostra canina. Un risultato importante, perchè solo altre 3 volte nella storia un cane di razza weimaraner era diventato il re delle passerelle.

Ma ora a Grijs aspetta un sfida ancora più importante. Concorrere per vincere il Top Dog 2019 ed essere eletto il cane più bello d’Italia. Un traguardo più unico che raro per un cane sardo.

