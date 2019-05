La seconda edizione dell’evento Eureka a La Maddalena.

Grande successo per la seconda edizione dell’evento “Eureka” organizzato dall’associazione giovanile guidata dal consigliere Fabio Lai. Un format di democrazia partecipata che prevede la divisione dei partecipanti in diversi tavoli dove si può discutere di temi dal turismo alla nautica allo sport, ambiente, start up ed imprese.

La giuria che ha giudicato le idee ed i progetti dei ragazzi era costituita dalla professoressa Marina Spinetti, il presidente del Parco Fabrizio Fonnesu e dall’archeologo subacqueo Alessandro Porqueddu.

A vincere la seconda edizione è stato il tavolo “turismo”. La proposta è stata quella di lavorare all’organizzando un evento che non sia fine a se stesso ma porti al risultato della creazione di un “piatto tipico” ad oggi assente nella cultura isolana.

Il progetto prevede, per dare il giusto lancio in termini di marketing, che eccellenze del settore culinario, anche nazionale, votino il miglior piatto proposto da ristoratori locali o da semplici appassionati di cucina. Il risultato che ambisce a centrare l’idea dei giovani è quello di attrarre sempre più ospiti appassionati del turismo culinario.

“Sono veramente soddisfatto del risultato della seconda edizione – afferma il consigliere Lai – a prescindere dal progetto che ha vinto. Quello che conta, e ci tengo ad evidenziarlo, è la passione di tanti ragazzi che da oltre sette anni continuano a riunirsi per confrontarsi. È questa la vera vittoria indipendentemente dal fatto che molte proposte non sono mai state accettate come l’info-desk touch, la scatola di cartone Finlandese, dare continuità ai giochi della gioventù e quella di girare un film all’isola grazie alla disponibilità della Kalifilm productions di Berlino”.

