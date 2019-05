La sede del movimento ambientalista a Tempio.

Fa la sua comparsa anche nella cittadina di Tempio Pausania il movimento ambientalista Fridays For Future (“il venerdì per il futuro”) ispirato alla protesta della giovane Greta Thunberg, attivista svedese simbolo della lotta per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico.

I suoi scioperi del venerdì di fronte al Parlamento di Stoccolma hanno destato l’attenzione dell’opinione pubblica, ottenendo un forte riscontro tra i giovani di tutto il mondo fino alla Sardegna.

Oltre Cagliari, Sassari, Porto Torres, Olbia, il 9 marzo il movimento Fridays For Future è nato anche a Tempio grazie all’impegno dei giovani studenti Marzio Chirico e Gaia Addis.

“Il movimento parte dal basso ed è un concentrato di giovani studenti semplicemente appassionati della natura e dei temi ambientali, il cui scopo è quello di sensibilizzare le persone”, racconta Marzio.

Non solo, il movimento Fridays For Future si è reso protagonista anche di un evento importante per la città: la pulizia dei rifiuti presenti nell’area del boschetto di San Lorenzo. “Abbiamo raccolto 9 bustoni con vari materiali tra cui: plastica, siringhe, vetro, fazzoletti, che poi abbiamo smaltito nelle nostre case per via dell’assenza di cassonetti”, spiega.



Oltre agli eventi e alle giornate di raccolta rifiuti, il movimento punta ad informare attraverso la scuola e convegni aperti alla cittadinanza per raccogliere più adesioni possibili.

Se il clima non può più aspettare, Friday For Future Tempio invita ad aderire gratuitamente o a chiedere informazioni. Come? Basta inviare un messaggio privato sulla pagina di Facebook per entrare in contatto con i referenti e far parte del movimento.



Foto di Maurizio Savigni

