L’arrivo del presidente Mattarella a La Maddalena.

È previsto per domani, secondo i ben informati, l’arrivo a La Maddalena del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutto sembra pronto per accogliere il Capo dello Stato, a partire dalla sua residenza presso l’Ammiragliato di piazza Umberto I – tirato a lucido per l’occasione – fino ai “bagnetti” di Isola Chiesa che, come per i suoi predecessori, saranno destinati ad uso esclusivo.

Consistente sarà il servizio d’ordine che seguirà tutti i suoi spostamenti mentre, da parte del Sindaco, verranno filtrate tutte le richieste di colloquio. Starà poi al Presidente decidere come e quanto frequentare la cittadina, con quelle passeggiate per il centro che hanno già visto Cossiga, Ciampi e Napolitano come protagonisti.

Fatto sta che La Maddalena, meta oramai tradizionale per le vacanze presidenziali, ha sempre garantito il massimo della riservatezza per quelle celebrità di ogni genere che l’hanno frequentata. Tra gli ultimi, e senza alcun clamore, Beppe Grillo, in un bar del centro, Massimo D’Alema, nel porto di Cala Gavetta, e Ligabue in un noto ristorante dell’isola.

