Sarà sistemato il lastricato delle vie più importanti.

Il centro storico è pronto per un restyling. Il bellissimo e caratteristico salottino storico di La Maddalena, caratteristico per l’atmosfera che crea intorno a sé, ma anche per le sue strade formate dall’elegante lastricato in stile borghetto, purtroppo da tempo ha subito dei deterioramenti, causato anche dalle condizioni metereologiche, provocando qualche buca qua e la e qualche lastra sconnessa.

Negli anni questi difetti sul manto stradale sono stati purtroppo causa di sinistri stradali a scapito soprattutto di mal capitati motociclisti. Solo nel 2018, i vigili di La Maddalena hanno effettuato 35 interventi di accertamento per insidie stradali, causati ad esempio da una buca, dal cedimento di un albero o appunto dalla strada sconnesso.

Ma c’è una novità. “Abbiamo trovato dei fondi per la sistemazione dei punti più critici del lastricato, come Via Cairoli e tutte le zone adiacenti e centrali come Cala Gavetta e Piazza Umberto I. Non si sa se iniziano subito o dopo l’estate, ma comunque ci sono dei fondi”, afferma l’incaricato alla viabilità Giovanni Nieddu, che lavora in sinergia con l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Cataldi.

L’incaricato Nieddu spiega poi che se è vero che, al momento, non è stata pianificata un’azione di rifacimento della strada per migliorarne la viabilità, è anche vero che sono state fate tante altre cose importanti, e che dunque non bisogna evidenziare solo la parte negativa e in difetto.

“Abbiamo speso due milioni e mezzo per riasfaltare tutte le strade di La Maddalena, cosa che non è mai successa in tanti anni – afferma -. Ovviamente non si può fare tutto nel giro di quattro anni e non si deve guardare solo alle cose negative o alle poche cose che non sono state fatte, perché abbiamo riqualificato da poco Viale Italia con la sistemazione del lastricato, e solo per quella via abbiamo speso 170 mila euro”.

Inoltre, insieme a questi lavori ne sono stati svolti anche altri di non meno importanza, come la segnaletica nuova o le rotatorie. “Insomma, ci sono tante cose che stiamo facendo”, conclude Nieddu.

