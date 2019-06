L’avvistamento dello yahct Kismet di Shahid Khan

Dopo il Flyin Fox, il mega yacht del patron di Amazon Jeff Bezos, il Dilbar, dell’impreditore russo Alisher Usmanov, un’altra imbarcazione da favola si affaccia di fronte al mare di Porto Cervo.

Si tratta della Kismet ed appartiene al magnate pakistano del settore delle costruzioni e dell’automotive Shahid Khan, noto soprattutto per il suo impegno nello sport, in quanto proprietario del club inglese Fulham, che gioca in Premier League.

Come spiega la scheda tecnica dell’imbarcazione, il Kismet è un superyacht di 95,2 metri, che è stato costruito dal cantiere navale di Lürssen nel 2014. È gestito dall’impresa di noleggio ed è rifinito in uno stile lussuoso. Vale 65 milioni di euro.

