I The Kolors scalderanno l’estate di La Maddalena tra i tanti artisti del 2023

I The Kolors si esibiranno con altri artisti.

La Maddalena ha scelto i The Kolors per uno dei concerti che si terranno nell’isola nel mese di agosto. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo, Cenzo Belli, sulla sua pagina ufficiale. Sono tanti gli artisti che si esibiranno nello stesso mese per animare l’estate maddalenina.

L’amministrazione, assieme al Comitato festeggiamenti Santa Maria Maddalena 1973, ha annunciato diversi nomi importanti della scena musicale italiana. Ci saranno infatti anche Jake La Furia, che canterà il 13 agosto e gli Eiffel 65,

Sopportando gli ultimi strascichi di inverno pensiamo ad un 13 agosto con Jake La Furia – ha affermato Belli -. Inoltre, in sinergia con il comitato Santa Maria Maddalena, classe 1973, siamo lieti di annunciarvi l’arrivo degli Eiffel 65. Altresì, a due giorni dall’uscita dell’ultimo singolo con Bob Sinclair, possiamo annunciare che Quinze si esibirà in piazza comando il 16 agosto, Prezioso e Marvin e Quinze il 16 agosto in piazza Comando.

