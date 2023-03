Automobilista stufo trova una soluzione contro i parcheggi selvaggi a Olbia

L’avviso dell’automobilista esce dai confini di Olbia.

Spesso gli automobilisti si trovano a dover lottare invano contro maleducati che non parcheggiano nel modo corretto, creando disagi nella strada. Uno di questi ha trovato una soluzione per far capire il modo giusto di posteggiare l’auto.

“Qui si parcheggia a spina di pesce, non a cazzo di cane. Grazie mille”. Questo è l’avviso dell’automobilista apparso in un cartello in viale Aldo Moro a Olbia. Il cartello originale ha strappato una risata a chi lo ha visto, che ha poi deciso di fotografarlo e condividerlo sui social sul gruppo “Ciattule isolane”.

La foto è così uscita dai confini olbiesi finendo a La Maddalena, diventando virale e provocando una serie di battute ironiche. “Dovrebbero tappezzare anche la nostra isola, di questi cartelli”, ha fatto sapere una lettrice del gruppo riscontrando che non solo a Olbia esistono parcheggi selvaggi.

