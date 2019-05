Le modifiche contenute nel regolamento del commercio.

Cambia in parte il regolamento del commercio a La Maddalena. Nella disposizione recentemente approvata è stata inserita la dicitura che “il suolo pubblico non può essere privatizzato e può essere concesso solo se viene assicurata la continuità dei percorsi pedonali, e sia assicurata e garantita la percorrenza ai mezzi di soccorso e sicurezza”.

Inoltre, l’occupazione del suo pubblico esteso su uno o entrambi i lati di quello concedibile sul lato frontale dell’esercizio del richiedente, può essere concesso con cadenza annuale solo se nei lati interessati non vi sono vetrine espositive di altri esercizi commerciali. Se ci sono, l’ufficio competente potrà rilasciare autorizzazione di estensione laterale se al 30 aprile di ogni anno non giunge richiesta di utilizzo del suolo pubblico da parte dell’altra attività commerciale.

Infine, è stata aggiornata la parte riguardante gli elementi di arredo esterno, quali sedie, poltroncine, tavoli, vasi, fioriere, cestini per la raccolta dei rifiuti, eccetera.

Questi, e soprattutto nel centro storico, oltre ad essere di materiali specifici, come ad esempio metalli resistenti agli agenti atmosferici e terracotta per quanto riguarda cestini dei rifiuti, vasi e fioriere, o legno massello e ferro per tavolini e sedie, devono essere congrui ad offrire un’uniformità d’immagine armonizzata e decorosa e che rispetti e valorizzi le caratteristiche ambientali del centro storico.

