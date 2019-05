Corso di difesa personale femminile.

Il maestro di arti marziali Mario Rama ripropone ad Olbia il corso di difesa personale “Difesa donna“, corso interamente gratuito e dedicato a tutte le donne dai 16 anni in su che sentono il bisogno di imparare le tecniche di difesa personale o che sono già state vittima di situazioni di violenza. Le lezioni verteranno non solo sulle mosse base da mettere in pratica ma anche su aspetti psicologici molto importanti e delicati quali la paura e la forza mentale.



Non è la prima volta che l’istruttore Mario Rama organizza questo tipo di iniziative sociali mettendo a disposizione il proprio tempo, la propria competenza e professionalità, dando un aiuto concreto per combattere uno dei problemi più sentiti nella nostra società, la violenza sulle donne, riscontrando sempre una partecipazione numerosa ai corsi di difesa.



Il corso si svolgerà nella palestra Air Sporting Club, in via dei Tornitori, località Colgò, e sarà suddiviso in due giornate: giovedì 16 e giovedì 23 maggio, dalle ore 20 alle 21.30.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 3289792220.

(Visited 40 times, 40 visits today)