Si cercano conducenti di autocarro.

Lavanderia industriale cerca a Olbia conducenti di autocarro per lavoro a tempo determinato. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro, con il codice 1500021211000000000196088, visibile sul sito fino alla data 23 luglio.

I candidati si occuperanno del trasporto (consegna e ritiro) in lavanderia.I posti vacanti sono 15 e sono rivolti a candidati con patente C per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento e gestione dell’automezzo aziendale assegnato. E’ richiesta esperienza nella medesima mansione e possesso del CQC merci. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

(Visited 141 times, 141 visits today)