Il ragazzino morto ad Aggius.

E’ caduto dalla bicicletta, sbattendo violentemente il volto e non si è più ripreso. Il drammatico incidente è avvenuto, questa sera, poco dopo le 18:30 ad Aggius in via Fummintina. Un ragazzo di 14 anni ha perso il controllo della sua bicicletta, finendo scaraventato in avanti, contro una scalinata.

Nell’impatto ha riportato un brutto trauma facciale e le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e l’elicottero, che hanno cercato di rianimare per un’ora il giovane, ma non c’è stato nulla da fare.

