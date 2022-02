Alleanza Assicurazioni cerca personale a Olbia

L’offerta di lavoro.

Alleanza assicurazioni cerca consulenti assicurativi per Olbia e comuni limitrofi. Lavorare in Alleanza significa lavorare in un ambiente che premia impegno, capacità e risultati collettivi ed individuali. Porta tutto ciò che sei e, con impegno e dedizione, puoi diventare tutto ciò che vuoi.



Come consulente assicurativo, sarai responsabile di un portafoglio Clienti e rappresenterai fin da subito un punto di riferimento insostituibile per loro, aiutandoli a realizzare i propri progetti di vita fornendo le soluzioni più adeguate in tema di previdenza, protezione, risparmio e investimento.Sarai autonomo nella gestione del tuo tempo e dei tuoi Clienti, ma potrai sempre contare sul costante supporto dei tuoi colleghi. Alleanza Assicurazioni ti offre un ambiente di lavoro sfidante e meritocratico, in cui avrai la possibilità di crescere rapidamente e realizzare le tue aspirazioni.

Invia la tua candidatura qui: https://www.alleanza.it/generazione-alleanza/