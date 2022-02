A Palau il laboratorio di digitopittura sulle maschere del Carnevale.

In collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo, il prossimo 24 febbraio, Giovedì Grasso, il Comune di Palau promuove laboratori a tema con la tecnica della digitopittura. Le foto dei dipinti saranno pubblicate sui social media del Comune

L’iniziativa del settore socio culturale, anche in periodo di pandemia, ha l’obiettivo di salvaguardare il Carnevale, una delle tradizioni popolari più sentite dai bambini. Con la tecnica della digitopittura, su tele da pittore delle dimensioni di 150 x 70 cm saranno rappresentate le maschere dei personaggi del Carnevale tradizionale, come Arlecchino, Pulcinella, Colombina e molti altri.

Ogni bambino colorerà una parte della tela, per dar vita ad un dipinto che rimarrà come rappresentazione all’interno dell’Istituto scolastico. Le foto dei lavori saranno, in seguito, pubblicate sui social media istituzionali del Comune. Nella stessa giornata, i bambini saranno allietati con una merenda speciale, a base di frittelle, offerta dalla cooperativa Solaria.