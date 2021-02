Si cerca un receptionist ad Arzachena.

Si cerca ad Arzachena un receptionist per la stagione estiva. La risorsa sarà inserita in un camping ubicato in Costa Smeralda e si occupa delle attività di gestione della reception, dell’accoglienza dei clienti dall’arrivo, all’assistenza durante il soggiorno e alla gestione delle procedure di check out.

L’annuncio è stato inserito sul sito Borsa Lavoro Sardegna e sarà online fino il 26 febbraio. Il candidato ideale ha maturato esperienze nel settore, preferibilmente in campeggi. E’ richiesta la conoscenza avanzata dell’inglese e un livello pre-intermedio in lingua tedesca. La risorsa ha ottime capacità relazionali e comunicative, flessibilità, capacità di adattamento alle esigenze aziendali e una buona conoscenza del pacchetto Office. La modalità di lavoro sarà full time per tutto il periodo estivo.

