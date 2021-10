Le offerte di lavoro in Gallura.

Sono tanti quelli che cercano un’occupazione durante i mesi di bassa stagione. Dai Centri dell’impiego della Gallura ai numerosi siti dedicati alle offerte di lavoro, sono tante le possibilità per mettersi subito alla ricerca, sopratutto per chi, a causa di una stagione estiva abbreviata dalla pandemia, vorrebbe maggiore stabilità economica.

Le offerte di lavoro a Olbia.

Olbia è la piazza più grande per opportunità lavorative che non siano soltanto stagionali. Dai centri dell’impiego attualmente sono presenti 23 annunci, relativi a differenti settori. Spesso le aziende cercano un numero di forza lavoro superiore a 2 risorse. Un’azienda cerca 8 fattorini, per un lavoro della durata di 5 mesi. “Il dipendente dovrà occuparsi del ritiro di plichi o merce di vario tipo e della consegna nei modi e nei tempi stabiliti, come da indicazioni del coordinamento operativo”.

Tante sono le offerte a tempo indeterminato. Un esempio è la ricerca di 6 muratori con esperienza. “Le figure si occuperanno della costruzione materiale delle opere edili seguendo le indicazioni riportate nei progetti e dal capo cantiere”. Sempre a Olbia si ricercano 6 consulenti commerciali senza esperienza per lavoro autonomo, ma con “ottime doti interpersonali e di rapporto con il cliente, ottime capacità organizzative, di lavoro di squadra e problem solving, voglia ed attitudine all’apprendimento di nuove tecniche e mansioni”. Un’altra impresa cerca 3 agenti di vendita per una collaborazione, che “si occuperanno nello specifico della promozione e vendita di prodotti innovativi di ultima generazione, per la casa e per le attività commerciali”.

Qualcuno cerca anche per la stagione estiva del 2022. Un esempio è l’annuncio relativo alla ricerca di 4 tassisti, da parte di “un’importante azienda di radio taxi” a Olbia. Non è richiesta esperienza, ma il possesso della patente KB e l’iscrizione al ruolo. Il lavoro sarà full time e a tempo determinato, della durata di 6 mesi.

Gli annunci in Gallura.

Ad Arzachena un locale cerca un barista per un contratto di 4 mesi. Nel comune sono presenti anche lavori a tempo indeterminato. Come quello di 2 figure di meccanico con esperienza per un’officina del paese. Un’altra azienda cerca 2 manovali edili per contratto di lavoro della durata di 6 mesi, mentre un’altra impresa cerca 1 ingegnere edile per un contratto a tempo determinato. A Santa Teresa si cerca un commercialista per lavoro a tempo indeterminato. E’ possibile trovare impiego anche negli altri centri della Gallura. A Tempio Pausania un’azienda cerca 2 ragionieri per occupazione a tempo determinato, mentre un’altra 2 falegnami in apprendistato. Un’altra impresa cerca 2 commessi per un contratto di 6 mesi. Anche chi vive in paesi più piccoli ha possibilità di trovare lavoro. A Trinita d’Agultu sono stati trovati 6 annunci di lavoro e altrettanti 6 a Palau. Ad Aglientu 3 offerte di lavoro, mentre 1 ad Aggius. Per consultare gli annunci, bisogna cercare il sito Sardegna Lavoro, cliccare su Borsa Lavoro e registrarsi.

Gli annunci dagli altri siti.

Non solo sui centri dell’impiego è possibile trovare il lavoro dei sogni. Un altro strumento utilizzato da chi cerca un’occupazione è Subito.it o i siti di annunci similari. Su questo, nell’area Olbia, sono stati pubblicati 214 ricerche. Qua l’offerta di lavoro è differenziata, perché i privati preferiscono utilizzare questo sito per cercare le risorse. Infatti, gli inquadramenti sono tantissimi. Si possono trovare offerte di lavoro come commesso, muratore, cameriere, operaio, meccanico e perfino quelli più specializzati come manager, agente immobiliare, grafico pubblicitario, chef, tecnico, idraulico, parrucchiere, estetista eccetera. Insomma, una serie di lavori altamente qualificati, che vanno dall’offerta a tempo indeterminato o per la prossima stagione estiva. Nell’area Arzachena e nel resto dei comuni galluresi la maggior parte delle offerte di lavoro sono stagionali, ma è possibile trovare qualche annuncio in cui si cercano impiegati qualificati.