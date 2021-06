Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca (www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro). Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Luogosanto

A Luogosanto cercano 2 geometri. Si offre contratto di lavoro autonomo.



Olbia

A Olbia cercano 2 addetti ai macchinari tessili e 1 elettricista di impianti. Si offre contratto a tempo determinato.



Tempio Pausania

A Tempio cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato.



Olbia

A Olbia si cercano 5 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia si cercano 5 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.



Tempio

A Tempio cercano una badante da assumere con contratto a tempo indeterminato.



La Maddalena

A La Maddalena cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 cuoco capo partita, 1 estetista. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 addetti alle pulizie di interni, 2 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinita’ D’Agultu E Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 2 baristi. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 geometra, 2 muratori e 2 manovali. Si offre contratto a tempo determinato.



Palau

A Palau si cercano 4 aiuto camerieri ai piani, 1 operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.



Aglientu

Ad Aglientu si cercano 1 barista, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.



Tempio Pausania

A Tempio Pausania si cercano 2 lavapiatti, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

