Le iniziative del Comune di Loiri.

L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, dopo aver dato corso all’iniziativa “LOIRI PORTO SAN PAOLO SOLIDALE”, ha attivato celermente l’operazione Buoni Spesa stabilita dal Governo, e ha aggiunto risorse comunali per aumentare la ricaduta sul territorio. Ha inoltre avviato l’iniziativa della Spesa Solidale per consentire a chi è più fortunato di poter partecipare nella raccolta dei beni alimentari di prima necessità che poi verranno distribuiti ai cittadini.

In aggiunta è attivo da venerdì 3 aprile, il conto corrente dedicato per la solidarietà. Tramite questo conto, chi lo desidera e preferisce questa modalità di contributo, si potranno aiutare i cittadini che ne fanno richiesta. Il ricavato verrà utilizzato per aumentare la dotazione del fondo per la corresponsione dei buoni spesa e in aggiunta per consentire di aumentare le dotazioni di prevenzione necessari anche per la popolazione.

Si fa presente che le donazioni effettuate per le suddette finalità sono detraibili al 30% dalle imposte dovute a titolo di IRPEF 2020, fino ad un massimo di 30.000 euro. Il numero di conto corrente è il seguente:

IBAN: IT22L0101584989000070728044 BIC (codice swift per bonifici internazionali): BPMOIT22XXX Intestato a: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS.

“Con l’operazione Loiri Porto San Paolo Solidale, abbiamo dato corso a tre importanti iniziative di aiuti e solidarietà verso i cittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà a seguito delle misure emanate per contenere la diffusione dell’emergenza Covid-19. Stiamo utilizzando tutte le risorse possibili per stare vicini alla nostra popolazione con l’intento di non lasciare indietro nessuno e ripartire prontamente non appena le misure restrittive caleranno”, commenta il sindaco Francesco Lai.

