Buone notizie a Loiri Porto San Paolo.

Sono risultati tutti negativi i circa 60 tamponi antigienici eseguiti ieri in mattinata nella palestra comunale di Loiri. Interessati dai test i docenti e agli alunni coinvolti nelle classi che hanno avuto la presenza di casi positivi al coronavirus, nonché ai volontari della locale compagnia barracellare impiegata sul territorio a supporto della cittadinanza e ancor di più dei soggetti positivi o in quarantena.

“A seguito di questo screening, voluto fortemente dall’amministrazione comunale al fine di testare le classi e i docenti interessati da contatti con i positivi, con l’intento di consentire un rientro a scuola in sicurezza, possiamo prevedere il rientro a scuola per tutti i nostri alunni in presenza da questo mercoledì 18 novembre, in mancanza di provvedimenti contrari regionali o statali in merito”, ha fatto sapere il sindaco Francesco Lai.

“Continuiamo a mantenere comportamenti responsabili, se gli alunni o anche i familiari dovessero avere sintomi influenzali, tosse o febbre, devono comunque prudenzialmente rimanere a casa, per la tutela propria e dei compagni di classe – ha continuato il primo cittadino – . Ricordiamoci sempre di usare la mascherine, mantenere il distanziamento personale e igienizzare le mani ogni qual volta ci risulti possibile”.

