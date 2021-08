Gli appuntamenti a Porto San Paolo.

A Porto San Paolo, il Comune in collaborazione con l’Associazione Lughenè propone due serate di intrattenimento dedicate ai bambini.

Per giovedì 19 agosto, al Centro Sociale di Porto San Paolo, il programma prevede dalle 17 alle 18 e 30 un laboratorio di disegno e colore dedicato ai bambini dai 3ai 6 anni, si prosegue alle 19 e fino alle 20 e 30 on l’officina dei Timbri (6/10 anni). Infine dalle 21 a mezzanotte l’appuntamento con Gle – Grandi giochi in Legno.

Per il prossimo giovedì26 agosto, sempre al Centro Sociale di Porto San Paolo, dalle 18 alle 19 e 30 si partirà con il Laboratorio per bambini “La Casa di Topopitù” (3/6 anni), proseguendo con un laboratorio di acquerello per bambini “Il Mare” (6/10 anni) dalle 19 alle 20 e 30.

Due appuntamenti, quindi, da non perdere che coinvolgeranno i più piccoli ed allieteranno i loro pomeriggi.

Per informazioni o prenotazioni all’associazione culturale Lughenè al numero 3771206925 o alla mail lughene@gmail.com .

