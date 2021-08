Il Comune di Arzachena nel Distretto Rurale della Gallura.

Il consiglio comunale del 9 agosto scorso ha formalizzato l’adesione del Comune di Arzachena al costituendo Distretto Rurale Gallura allo scopo di contribuire allo sviluppo rurale, alla valorizzazione integrata delle aziende e delle risorse agricole, ambientali e storico-culturali del territorio. L’Amministrazione comunale, ora, invita gli imprenditori a manifestare interesse per l’iniziativa, sottoscrivendo il modulo di adesione al sistema produttivo gallurese creato attraverso un percorso partecipato da 41 Comuni in collaborazione con l’Unione dei Comuni Gallura e l’Unione dei Comuni Alta Gallura.

“Il Distretto rurale è un’occasione imperdibile per il comparto agricolo di Arzachena grazie a cui rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e i singoli operatori, viste le specificità che li caratterizzano e la forte identità storica che li unisce – spiega Mario Russu, delegato al Commercio e alle Attività Produttive -. Arzachena presenta una attiva e vivace comunità di imprenditori legati alla produzione agricola, zootecnica, silvo-pastorale che, spesso, ha ottenuto riconoscimenti oltre i confini dell’Isola: le eccellenze nel settore delle carni e dei vini ne sono un esempio”.

“Il Distretto offre opportunità di crescita e notorietà a piccole e grandi aziende, per questo invito gli imprenditori ad aderire consegnandoci il modulo scaricabile dal sito del Comune – continua Russu – . Grazie ai fondi ottenibili dai contratti di filiera, ad esempio, è possibile finanziare la meccanizzazione dei processi produttivi, o le attività di commercializzazione e di marketing indispensabili per affrontare efficacemente il futuro del comparto. La raccolta dei moduli è fondamentale per capire in dettaglio numeri e caratteristiche delle aziende presenti ad Arzachena e quantificare le risorse necessarie per intervenire”.

(Visited 99 times, 99 visits today)