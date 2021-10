La terza dose di vaccino a Loiri Porto San Paolo.

Al via a Loiri Porto San Paolo la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid per ultraottantenni e soggetti fragili che hanno effettuato la seconda dose di vaccino da almeno 6 mesi.

L’appuntamento è previsto per venerdì 22 ottobre a Loiri presso la palestra sita in Via E. De Amicis per i residenti nelle località di La Piana, Enas Fratelli Giua, Zappalli, L’Ulivaru, Loiri, La Sarra, Azzanì, Azzanidò, Montelittu, Trudda e La Castagna. I cognomi che iniziano dalla A alla L dalle ore 9, mentre i cognomi che iniziano dalla M alla Z dalle ore 09 e 30.

Nella stessa giornata a Porto San Paolo i residenti di Ovilò, Cuccai, Montilisciu, Graniatoggiu, Santu Juanni, Muzzeddu, Burrasca, Stazzareddu, Achitora, Unchili, Sanalvò, Giaddoni, Vaccileddi, Monte Petrosu, Porto Taverna, Lu Stangu, Porto San Paolo, Tiriddò, Pedra Longa, Giuannareddu, dovranno recarsi presso la palestra sita in via Giovanni Paolo II. Dalle 12 i cognomi dalla A alla L mentre dalle 12 e 30 i cognomi dalla M alla Z.