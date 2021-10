Un corso di medicina al classico di Olbia.

I futuri studenti in medicina di Olbia saranno formati al liceo classico. L’istituto Gramsci è stato scelto tra 200 scuole in Italia per l’attivazione di un corso che permetterà di individuare le possibili inclinazioni che influenzeranno la futura carriera degli studenti.

L’insegnamento, in via sperimentale, sarà rivolto a una classe di alunni e previsto per l’anno scolastico 21/22, attuato attraverso un protocollo siglato tra il ministero dell’Istruzione e la Federazione nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Si tratta di 150 ore di lezione, a partire dalla terza classe, per individuare chi avrà le attitudini per scegliere la carriera universitaria in medicina.

I corsi saranno affiancati da un medico e saranno rivolti ai ragazzi della sezione B, che dal primo anno seguono un percorso autonomo sperimentale. Tra queste lezioni, alcune tenute dai docenti, 10 ore saranno condotte sul campo, ovvero all’ospedale o nei laboratori di analisi. Gli studenti dovranno svolgere ogni due mesi dei test con risposta multipla elaborati dal Comitato tecnico scientifico.