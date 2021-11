Addio a Bruno Scampuddu.

Luogosanto è in lutto per la scomparsa, a 79 anni, di Bruno Scampuddu. La sua, una lunga carriera politica, è stato il sindaco del paese per dieci anni, consigliere provinciale e componente del Coreco.

Non solo attivo politicamente, ma un brillante imprenditore, aprendo ad Arzachena l’azienda Gallura Arredamenti. L’amministrazione comunale di Luogosanto si stringe nel dolore per sua la perdita. “Ci lascia un altro sindaco. Dopo Mario oggi è la volta di Bruno, due fratelli animati dalla stessa passione per la politica. Rivolgo con affetto – dichiara il sindaco Agostino Pirredda – a titolo personale, del Consiglio comunale, del Segretario comunale e dei dipendenti del Comune un profondo messaggio di Cordoglio a figli e familiari del caro Bruno Scampuddu. Salutiamo un uomo dal sorriso gentile, amato da tutta la comunità: ha operato con passione ponendo sempre il bene comune al centro del suo agire difendendone le finalità con coraggio e grande senso di responsabilità”.

“Bruno era abile imprenditore, una mente brillante dotato di una grande lungimiranza – prosegue -, ha saputo cogliere i segnali di crescita che avrebbe offerto il mercato del turismo alla Gallura, portando in quegli anni le sue aziende ai massimi livelli. Come Gallura Arredamenti, ora gestita dai figli. Caro Bruno, mi mancherà la tua pacatezze, le tue riflessioni: farò tesoro dei tuoi consigli, suggerimenti e delle tue idee di sviluppo per il nostro paese. Riposa in pace, carissimo Bruno”.