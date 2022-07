Uno degli eventi più attesi in Gallura.

Giunge alle 15esima edizione “Lu Palu di La Stella”, l’atteso evento equestre che torna a Luogosanto il 7 agosto, alle 20.30, organizzato dall’Associazione culturale “Lu Juali” in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Lo storico torneo equestre notturno, che non ha eguali in Sardegna, sarà una sfilata di cavalli e cavalieri che gareggeranno nel rione San Paolo per tentare d’inforcare con uno spadino la stella sospesa al centro della pista nel minor tempo possibile e conquistarsi la vittoria. L’evento si concluderà con la premiazione dei migliori cavalieri. Ad accompagnare la manifestazione più attesa ci sarà anche tanto buon cibo e vino.