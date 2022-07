Le modifica della strada tra Oschiri e Berchidda.

Vanno avanti i lavori sul lotto 4 della Sassari Olbia, nel territorio tra Oschiri e Berchidda. Per consentire l’avanzamento degli interventi di realizzazione dell’opera, a partire da domani giovedì 28 luglio, saranno in vigore modifiche della configurazione di traffico della strada statale 597 per circa 1 chilometro.

Il tratto in questione, compreso tra il km 46,500 e il 47,600, sarà chiuso al traffico fino al 2 novembre ed il flusso veicolare in entrambe le direzioni sarà deviato sulla strada complanare opportunamente realizzata. Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento di un tratto dell’asse principale della nuova strada a 4 corsie.

I lavori del lotto 4 consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla SS 597, a partire dalla fine del lotto 3, fino all’inizio del lotto 5, già aperti al traffico. L’investimento complessivo è di 73 milioni di euro.