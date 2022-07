Lutto in Gallura per la morte di Fabio Pala.

Lutto in Gallura per la morte dello chef Fabio Pala. L’uomo ha lavorato nei principali ristoranti della Costa Smeralda ed è venuto a mancare ieri improvvisamente. In queste ore sono in tanti a ricordare l’uomo, che proveniva, per formazione, dall’istituto Alberghiero di Arzachena, dove ha avuto modo di dispensare numerosi consigli, soprattutto ai più giovani.

“Ricordo Fabio con grande affetto – esordisce una collega -. Era una persona buona, umile e in grado di far sentire l’altro a proprio agio. Inoltre era un grandissimo chef, uno dei più bravi. Sono ancora incredula“.