Festa Manna di Gaddura, Luogosanto pronta per la 794esima edizione

Dal 30 agosto a Luogosanto cominciano le celebrazioni per la Festa Manna di Gaddura

Martedì 30 agosto a Luogosanto inizia l’edizione 794 della Festa Manna di Gaddura, che si svolgerà nel santuario mariano fino al 15 settembre. Si parte con la novena che andrà avanti fino al 6 settembre, col rosario in basilica alle 18 e la messa alle 18.30. Poi c’è il ‘Caracólu di li bandéri‘, il corteo delle bandiere religiose, a cura del comitato organizzatore della classe ‘Fidali 1978‘. Domenica 4 settembre il programma si arricchisce con la ‘Festa di li stéddi‘, giornata dedicata ai bambini, con pellegrinaggio al Giardino della Madonna dei Bambini e giochi in piazza. In serata, al parco archeologico del Palazzu di Baldu, si rinnova la collaborazione con il festival internazionale ‘Isole che parlano‘, col concerto gratuito degli Ayom.

“Ci affacciamo con attenzione e prudenza alla 794esima edizione della Festa Manna traendo insegnamento dall’esperienza drammatica e difficoltosa di questi ultimi due anni – commenta il sindaco Agostino Pirredda -. Con la speranza di lasciarcela definitivamente alle spalle”. La festa entrerà nel vivo il 7 settembre, ultimo giorno di novena. Ma il giorno più atteso è l’8 settembre, con le celebrazioni di Nostra Signora di Locusantu, santa patrona della Gallura. Al termine, la messa presieduta dal vescovo. All’imbrunire, balli tradizionali in piazza e il doppio concerto serale con la cantante Emma Muscat e il dj Gabry Ponte.

Il giorno seguente è dedicato alle celebrazioni per San Giuseppe, a cui seguono in serata il reading-concerto della Banda di Tempio e dell’attore Alessandro Achenza, poi il concerto dei Rock Tales. Quest’anno si festeggia anche la sera del 10 settembre, con i Sismica Hit & Remix Live Band. La grande festa di tutti i galluresi si concluderà dopo i canonici otto giorni, il 15 settembre, con il passaggio del vessillo mariano al comitato entrante e lo spettacolo finale a cura del gruppo Deamistade.