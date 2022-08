Entra in un ristorante di Golfo Aranci per rubare: bloccato dal proprietario e e arrestato

Il proprietario lo ha sorpreso a rubare nel suo ristorante a Golfo Aranci ed è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo della polizia. Il ristoratore era assieme a un amico quando nel suo locale ha sorpreso un 38enne vicino alla cantinetta di vini. Vistosi scoperto l’uomo ha tentato la fuga, ma i due sono riusciti a bloccarlo e aspettare l’arrivo della polizia. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra volante di Olbia, lo hanno perquisito e hanno recuperato un portafogli e uno smartphone del ristorante che serve per le ordinazioni.



Il 38enne è stato fermato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Prima lo hanno portato in commissariato, poi è stato accompagnato ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato e adesso il 38enne deve presentarsi tutti i giorni in un ufficio di polizia giudiziaria.