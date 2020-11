La situazione coronavirus a Luogosanto.

A Luogosanto scende il numero dei positivi al coronavirus. Nelle ultime ore infatti sono state registrate tre persone guarite e un nuovo caso. Al momento quindi sono 17 i positivi nel Comune.

“Questo dato non ci deve indurre ad abbassare la guardia in quanto la circolazione del virus è in piena evoluzione così come gli accertamenti di positività dei soggetti posti in isolamento cautelativo”, ha commentato il sindaco Agostino Pirredda.

