Il calendario degli eventi.

Sarà un’estate ricca di appuntamenti quella di Luogosanto. Con “Lu Statiali in Locusantu 2026”, il borgo gallurese propone un calendario di eventi che accompagnerà residenti e visitatori da giugno a settembre. Musica, tradizioni, sapori e spettacoli saranno i protagonisti di una stagione pensata per valorizzare il territorio e la sua identità. Il programma prende il via il 27 giugno, in Piazza Incoronazione, spazio a “Fra la Brace e le Stelle”, una serata con maxi grigliata di carne e musica dal vivo.

A luglio il calendario entra nel vivo. Il 4 e 5 luglio si svolgerà la Festa rionale di San Paolo e Sant’Antonio, con Santa Messa, processione, spettacoli musicali e momenti di convivialità. Lo sport sarà protagonista con il 7° memorial di Tiro a Volo il 5 luglio memorial Paola Riccio. Il 7° Torneo Rodeo Open Città di Luogosanto, in programma il 10 e 12 luglio. L’11 luglio il rione San Paolo ospiterà la Festa dei Fidalì, con cena tradizionale e intrattenimento musicale.

Tra gli eventi più attesi figura “Passizzendi in Locusantu”, in programma il 18 luglio. La notte bianca del paese animerà le vie del centro con artigiani, degustazioni, spettacoli itineranti e stand gastronomici. Un appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori.

Agosto sarà dedicato anche ai sapori della tradizione. Il 2 agosto si terrà la Sagra del Porchettone Arrosto, mentre il 7 agosto sarà la volta di “Calici Divini”, la serata dedicata alle degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio.

L’8 agosto si celebrerà la Festa di Santu Chilgu. Il giorno successivo andrà in scena il Palio di Lu a Stella – Trofeo Santu Chilgu, accompagnato da street food e musica. Il 13 agosto si svolgerà “Li Cjusoni di Minnanna”, evento dedicato ai tradizionali gnocchi galluresi. Il 22 agosto spazio invece ai più piccoli con il Palio Equestre dei Bambini. A chiudere il mese sarà la Festa di Fine Estate, prevista per il 29 agosto.

Il calendario proseguirà a settembre con la storica 798ª Festa Manna di Gaddura, in programma dal 30 agosto al 15 settembre. Il 6 settembre tornerà il festival Isole che Parlano, mentre il 19 settembre la stagione si concluderà con Vespalio, tra Palio della Stella in Vespa, street food e musica.

Dietro questo ricco programma c’è il lavoro della Pro Loco di Luogosanto e del suo presidente, Angelo Cuccu, che con passione e impegno continua a promuovere il territorio, valorizzandone tradizioni, cultura e capacità di accoglienza.

“Giugno apre le porte agli eventi estivi Luogosantesi, frà manifestazioni sportive come Tennis e Tiro a Volo per i più dinamici, feste rionali che ci fanno rivivere atmosfere di una volta”- afferma il Presidente della Pro Loco- “Manifestazioni enogastronomiche capaci di soddisfare i palati più esigenti, corsa equestre per chi vuol vivere forti emozioni, il tutto nella meravigliosa cornice di Luogosanto”.

E conclude: “La Proloco assieme a tutte le associazioni del paese e non ultima l’amministrazione comunale, invitano tutti coloro vogliano passare delle serate indimenticabili, ospiti graditi della nostra Comunità, sono certo che quest’anno abbiamo tutto ciò che serve per accontentare i gusti più vari”.

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