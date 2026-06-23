Fantaplastica a Palau, i bambini diventano custodi del mare

L’iniziativa Fantaplastica a Palau.

Gli “Amici di Talmone” hanno chiuso ieri la due giorni di giochi, animazione e laboratori didattici con i bambini e le bambine del Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Palau attraverso l’atelier di pittura creativa “Fantaplastica“. L’iniziativa rientra nel progetto educativo “Custodi del nostro mare“, ideato e realizzato in collaborazione tra le esperte del Comitato “Amici di Talmone” e le pedagogiste della Cooperativa Futura. Durante gli incontri i più piccoli hanno elaborato numerose proposte per ridurre l’uso della plastica monouso nel mare e per attivare un circolo virtuoso basato sui principi di riduzione, riuso e riciclo.

“C’è davvero tanto da imparare dalla fantasia e dalla creatività dei nostri ragazzi”, hanno commentato gli organizzatori, che hanno dato appuntamento ai partecipanti a settembre per nuovi laboratori didattici e per il progetto ‘Piccoli biologi della costa‘. In quell’occasione, grazie all’impiego di microscopi portatili e setacci di vario calibro, i bambini potranno osservare direttamente i principali processi che portano alla formazione di una spiaggia: l’erosione delle rocce, il trasporto dei sedimenti da parte di fiumi, vento e onde, e il loro accumulo lungo la costa.

“Piccoli geologi della costa – sottolinea l’ideatrice Myriam Stelletti, dell’Università di Sassari – è un progetto educativo che trasforma la spiaggia in un laboratorio a cielo aperto, permettendo ai partecipanti di scoprire come si formano le spiagge, da cosa sono composte e quali minacce ambientali possono comprometterne l’equilibrio”.

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L’intero progetto, come ha evidenziato anche il coordinatore Luciano Trincia, si propone di promuovere nei bambini e negli adolescenti l’amore per il mare e la natura. L’obiettivo è educare i giovani allievi al rispetto dell’ambiente in cui vivono e motivarli a compiere nella vita quotidiana scelte consapevoli e responsabili. L’intento è aumentare la conoscenza delle tematiche ambientali, della biodiversità e degli ecosistemi e di promuovere abitudini quotidiane sostenibili, come il riciclo, la riduzione di plastica ed energia, e la tutela del territorio.

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