Dolore a Golfo Aranci per la scomparsa di Bachisio Bandinu

Addio all’intellettuale Bachisio Bandinu.

C’è grande dolore a Golfo Aranci per la scomparsa dell’intellettuale Bachisio Bandinu, figura di spicco della cultura sarda. Lo studioso, nato a Bitti il 22 febbraio 1939, è morto in ospedale, dove era ricoverato da tempo. Bandinu aveva scelto da anni il centro gallurese come residenza. Per decenni si era dedicato all’analisi delle trasformazioni della società isolana, esplorando in particolare i rapporti tra tradizione e modernità e tra il mondo pastorale e i mutamenti economici e sociali che hanno segnato la Sardegna.

Laureatosi nel 1967 in Lettere e Filosofia all’Università di Cagliari, aveva proseguito la formazione giornalistica alla Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano, conseguendo nel 1971 il diploma in Giornalismo. Iscritto all’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1972 e a quello della Sardegna dal 1987, aveva collaborato a lungo con il Corriere della Sera, dal 1973 al 1985, offrendo analisi attente sulla realtà sarda.

Vicino alla Scuola antropologica di Cagliari e allievo di Ernesto de Martino e Alberto Mario Cirese, Bandinu aveva approfondito i temi dell’identità culturale e politica dell’isola. Nel corso della carriera aveva insegnato Lettere all’istituto tecnico industriale di Varese e successivamente all’istituto tecnico Pertini di Cagliari. Presidente della Fondazione Sardinia, aveva prodotto numerosi interventi sul futuro culturale dell’isola.

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