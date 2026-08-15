Maltempo in Gallura, allerta gialla: attesi temporali e vento

L’allerta maltempo in Gallura.

La Gallura si prepara a una domenica caratterizzata da una possibile fase di instabilità atmosferica. La Protezione Civile della Sardegna ha infatti diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali, valido dalle 14 di oggi, 15 agosto, fino alle 18 di domani, 16 agosto. L’avviso riguarda diverse aree dell’isola, tra cui Gallura, Logudoro, Tirso, Flumendosa-Flumineddu, Montevecchio Pischinappiu, Campidano e Iglesiente. Si tratta di una criticità ordinaria, che segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi in grado di determinare condizioni localmente problematiche, soprattutto nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense.

Per quanto riguarda la Gallura, le previsioni indicano per la giornata di domani rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane, con quantitativi di pioggia che potranno raggiungere localmente livelli moderati. L’evoluzione sarà quindi caratterizzata da una certa variabilità, con fenomeni che potrebbero concentrarsi in modo irregolare sul territorio. Accanto al rischio legato alle precipitazioni, è previsto anche un altro elemento da tenere sotto osservazione. Sulle coste galluresi che si affacciano verso le Bocche di Bonifacio, dal pomeriggio potranno infatti registrarsi venti localmente forti provenienti da ovest. Il quadro meteorologico comprenderà inoltre temperature massime localmente elevate, nonostante il possibile passaggio di temporali nelle ore centrali e pomeridiane della giornata.







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