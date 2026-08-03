Meteo Olbia 4 agosto, continua l’estate bollente in Gallura

Le previsioni meteo per martedì 4 agosto a Olbia

Il meteo a Olbia per martedì 4 agosto conferma condizioni stabili su tutta la Gallura. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni lungo la costa, mentre solo sui rilievi interni non si escludono isolati rovesci pomeridiani senza particolari conseguenze. Le temperature resteranno elevate e il clima continuerà a essere tipicamente estivo.

Dopo i valori eccezionali registrati nei giorni scorsi, il caldo continuerà a farsi sentire anche se senza ulteriori aumenti significativi sul nord-est dell’Isola. I venti saranno deboli e il mare poco mosso, condizioni favorevoli sia per la navigazione sia per chi trascorrerà la giornata sulle spiagge della Gallura.

Agosto entra nel periodo di massima affluenza

I primi giorni di agosto coincidono con uno dei momenti più intensi della stagione turistica. Porto e aeroporto di Olbia continueranno a registrare un forte flusso di arrivi e partenze, mentre le località della Gallura saranno animate da eventi, mercatini serali e manifestazioni che richiamano visitatori da tutta l’Isola e dall’estero.

Le condizioni meteo saranno favorevoli anche per le escursioni verso l’arcipelago di La Maddalena, Tavolara e Capo Testa, oltre che per le gite nell’entroterra gallurese. Nelle ore più calde resterà comunque importante limitare l’esposizione al sole e mantenersi idratati. Il meteo a Olbia conferma quindi un martedì di piena estate, con sole protagonista e temperature ancora elevate su tutto il nord-est della Sardegna.

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